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«Динамо» не станет увольнять Новикова после вылета из Лиги Европы
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Накануне московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в матче 2-го квалификационного раунда с тбилисским «Локомотивом». Если «Динамо» ухудшит положение в чемпионате, то руководители начнут искать замену Новикову. При этом маловероятно, что пост главного тренера займет Курбан Бердыев.В источнике
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С чего всё начиналось
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Бердыев — основной кандидат на пост тренера «Динамо»

Как стало известно «СЭ», основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Курбан Бердыев. Кирилл Новиков в ближайшее время, скорее всего, будет отправлен в отставку. В четверг, 17 сентября, команда из Москвы уступила "Локомотиву" из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).
Спорт-Экспресс вчера в 18:29
Подробнее о событии
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Новиков встретился с руководством «Динамо» после вылета из ЛЕ и будет готовить команду к игре с «Ахматом»

Sport24.ru 11:37 
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В Тбилиси было больно, но «Динамо» не стоит увольнять Новикова

Soccer.ru 13:30
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Источник: Новиков продолжит свою работу в «Динамо»

Футбол России 11:45
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