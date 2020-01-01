НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛМесси собирается покинуть «Барселону»Квят остался доволен 12-й стартовой позицией на Гран-при ИспанииСвечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном»RT на русскомНовиков подтвердил, что хорватский футболист Моро перейдёт в «Динамо»Bookmaker-ratings.ru5Bookmaker-ratings.ruRT на русскомСпорт день за днемSports.ruМатч ТВГлавный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил, что в ближайшее время состав его команды пополнит полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Новиков: Моро должен прибыть в Москву 17 августа и приступить к занятиямЧемпионат 08:51Кирилл Новиков: «Моро уже у нас, можно сказать. В понедельник он должен прибыть в Москву»Sports.ru 08:44Кирилл Новиков: Моро, можно сказать, уже в «Динамо»Советский спорт 08:42рекламаГлавное«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛМесси собирается покинуть «Барселону»Квят остался доволен 12-й стартовой позицией на Гран-при ИспанииСвечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном»Новости