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Новиков подтвердил, что хорватский футболист Моро перейдёт в «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил, что в ближайшее время состав его команды пополнит полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро.В источнике
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Новиков: Моро должен прибыть в Москву 17 августа и приступить к занятиям

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Кирилл Новиков: «Моро уже у нас, можно сказать. В понедельник он должен прибыть в Москву»

Sports.ru 08:44
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Кирилл Новиков: Моро, можно сказать, уже в «Динамо»

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