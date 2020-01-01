Новиков подтвердил, что хорватский футболист Моро перейдёт в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил, что в ближайшее время состав его команды пополнит полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро.