НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Новиков потребовал у руководства «Динамо» продать Филиппа
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • RT на русском
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
Нападающий Максимилиан Филипп может покинуть "Динамо". Как сообщается, наставник московского клуба Кирилл Новиков потребовал у руководства продать немца. 39-летний специалист обвинил футболиста в поражении команды в матче квалификационного раунда Лиги Европы против грузинского "Локомотиви" (1:2).В источнике
3
С чего всё начиналось
alt

Тренер «Динамо» потребовал избавиться от Филиппа: его могут обменять на Томми из «Штутгарта»

По информации Metaratings.ru, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков потребовал у руководства избавиться от нападающего Максимилиана Филиппа. Новиков обвинил немца в поражении в матче квалификации Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
Metaratings 09:36
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «Динамо» отреагировал на информацию о конфликте Новикова и Филиппа

Чемпионат 14:22
alt

Новиков требует продать Филиппа из «Динамо»

BetOn 11:30
alt

Наставник «Динамо» Новиков просит продать Филиппа

Газета.Ru 10:35
реклама
Главное
Новости