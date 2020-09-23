Новиков потребовал у руководства «Динамо» продать Филиппа

Нападающий Максимилиан Филипп может покинуть "Динамо". Как сообщается, наставник московского клуба Кирилл Новиков потребовал у руководства продать немца. 39-летний специалист обвинил футболиста в поражении команды в матче квалификационного раунда Лиги Европы против грузинского "Локомотиви" (1:2).