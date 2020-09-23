Новиков потребовал у руководства «Динамо» продать Филиппа
Нападающий Максимилиан Филипп может покинуть "Динамо". Как сообщается, наставник московского клуба Кирилл Новиков потребовал у руководства продать немца. 39-летний специалист обвинил футболиста в поражении команды в матче квалификационного раунда Лиги Европы против грузинского "Локомотиви" (1:2).В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков потребовал у руководства избавиться от нападающего Максимилиана Филиппа. Новиков обвинил немца в поражении в матче квалификации Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).