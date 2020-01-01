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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Новиков рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Арсеналом»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги.В источнике
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