НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Нева Спорт
  • Piter.tv4:00
Неизвестные выложили на YouTube получасовое видео, где был запечатлен геймплей Assassin's Creed Valhalla. Фанаты игры могли увидеть, как выглядят путешествия и бои.В источнике
22
Подробнее о событии
alt

«Assassin’s Creed III: Wild Hunt»: пользователи раскритиковали утёкший геймплей AC Valhalla, а Ubisoft им ответила

3DNews 12:12
alt

Assassin’s Creed Valhalla - Слитый геймплей отражает лишь один цвет всей радуги

GoHa.Ru 11:15
alt

Сценарист Assassin’s Creed Valhalla ответил на критику слитых геймплейных кадров

CyberSport.ru 08:46
реклама
Главное
Новости