НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ВедомостиВедомости
РПЛ объявила дату начала нового сезона чемпионата России
Радио Маяк
  • Piter.tv1:01
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • Мой Брянск0:42
  • Телеканал 360°0:17
Чемпионат России по футболу стартует 8‒9 августа, сообщила Российская премьер-лига на своем сайте. Окончательную дату старта утвердит исполком Российского футбольного союза 24 июля.В источнике
52
Подробнее о событии
alt

Стало известно, когда стартует новый сезон в РПЛ

Sport.ru 13:29
alt

Новый сезон Тинькофф РПЛ стартует 8-9 августа

Матч ТВ 11:12
alt

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 8 августа

Советский спорт 11:07
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости