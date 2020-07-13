Новый гендиректор «Спартака» провел переговоры с тренером Бердыевым

Как сообщает портал ТНВ, Бердыев специально субботу прилетал в Сочи, где "Спартак" играл с одноименным клубом, чтобы встретиться с Газизовым. Портал предполагает, что на переговорах могли обсуждаться условия при которых Бердыев мог бы согласиться на пост главного тренера красно-белых.