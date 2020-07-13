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Новый гендиректор «Спартака» провел переговоры с тренером Бердыевым
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Как сообщает портал ТНВ, Бердыев специально субботу прилетал в Сочи, где "Спартак" играл с одноименным клубом, чтобы встретиться с Газизовым. Портал предполагает, что на переговорах могли обсуждаться условия при которых Бердыев мог бы согласиться на пост главного тренера красно-белых.В источнике
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С чего всё начиналось
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Бердыев провел переговоры с Газизовым после игры «Спартака» и «Сочи»

Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретиться с новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым.
Новый Век 09:32
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Гендиректор «Спартака»: «Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности»

Матч ТВ 11:11
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Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым после матча «Сочи» — «Спартак»

Чемпионат 10:58
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Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым

Футбол России 10:53
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