Новый гендиректор «Спартака» провел переговоры с тренером Бердыевым
Как сообщает портал ТНВ, Бердыев специально субботу прилетал в Сочи, где "Спартак" играл с одноименным клубом, чтобы встретиться с Газизовым. Портал предполагает, что на переговорах могли обсуждаться условия при которых Бердыев мог бы согласиться на пост главного тренера красно-белых.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретиться с новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым.