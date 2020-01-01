Новый наставник «Крыльев Советов» заявил об отсутствии команды
В интервью «Матч ТВ» Осинькин сказал, что команда из Самары находится в сложной ситуации. Не все оставшиеся игроки хотят играть за «Крылья». Пока у нового наставника волжан нет понимания, кого оставить в Самаре, а с кем стоит проститься.В источнике
С чего всё начиналось
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире «Матч ТВ» рассказал о проблемах самарской команды после вылета из Тинькофф РПЛ.
Советский спорт вчера в 12:49
Футбол России вчера в 12:29