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Новый наставник «Крыльев Советов» заявил об отсутствии команды
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В интервью «Матч ТВ» Осинькин сказал, что команда из Самары находится в сложной ситуации. Не все оставшиеся игроки хотят играть за «Крылья». Пока у нового наставника волжан нет понимания, кого оставить в Самаре, а с кем стоит проститься.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Мы в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем». Осинькин — о проблемах «Крыльев» после вылета из РПЛ

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире «Матч ТВ» рассказал о проблемах самарской команды после вылета из Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 11:33
Подробнее о событии
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Игорь Осинькин: «„Крылья“ в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем»

Sports.ru вчера в 13:29
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Игорь Осинькин: Не все игроки хотят оставаться. Как команда «Крылья Советов» не существуют

Советский спорт вчера в 12:49
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Осинькин: «Крылья» в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем

Футбол России вчера в 12:29
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