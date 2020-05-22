НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ИзвестияИзвестия
РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Известия
  • Известия
  • Комсомольская правда
  • Татар-информ
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccer.ru
  • Newia.ru
  • Профиль
  • Gazeta.SPb
  • РБК
  • Нева Спорт
  • ТК Звезда
  • Inkazan
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Кубанские новости
  • Тульский футбол
  • Football-fun.ru
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает 2 и 5 августа в качестве возможных дат начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг, 21 мая, сообщил заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов в ходе видеоконференции.В источнике
7
Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
Подробнее о событии
alt

«Нам что, ждать вакцины и говорить: «Ну все, сорян, футбола не будет?» РФС отвечает на вопросы о рестарте РПЛ

Sports.ru 18:55
alt

«Не верю, что клубы ведут подковерную борьбу, а Кикнадзе хочет любой ценой прекратить чемпионат». Директор РФС — о возобновлении РПЛ, сроках сезонов, ВАР, судьях и медицинском регламенте

Спорт-Экспресс 17:10
alt

РФС ждет заключение Роспотребнадзора по регламенту Тинькофф РПЛ на следующей неделе

Sportbox.RU 14:08
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости