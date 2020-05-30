НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Sport24.ru
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Спорт уик-энд
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
3
Подробнее о событии
alt

В «Локомотиве» подтвердили, что Николич прибыл в Москву

Sportbox.RU 12:41
alt

В «Локомотиве» подтвердили прибытие Николича в Россию

Футбол России 12:31
alt

Новый главный тренер «Локомотива» Николич прилетел в Москву

Sport.ru 11:13
реклама
Главное
Новости