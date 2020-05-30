НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубльФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаВ США призвали переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаRT на русскомНовый тренер «Локомотива» Николич прибыл в МосквуDixiNews14DixiNewsВести.RuФутбол РоссииSports.ruBookmaker-ratings.ruSportbox.RUSport24.ruRT на русскомСпорт-ЭкспрессНева СпортСпорт уик-эндMetaratingsГазета.RuСпорт день за днемНовый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике Комментировать6Подробнее о событии Николич прибыл в МосквуСоветский спорт 15:09Николич прибыл в МосквуВсе про Спорт ру 13:34Новый главный тренер команды «Локомотив» Марко Николич прилетел в МосквуЭхо Москвы 13:33рекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубльФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаВ США призвали переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаНовости