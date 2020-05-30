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Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
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Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
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Подробнее о событии
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Николич прибыл в Москву

Советский спорт 15:09
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Николич прибыл в Москву

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Новый главный тренер команды «Локомотив» Марко Николич прилетел в Москву

Эхо Москвы 13:33
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