Новый тренер «Локомотива»: понимаю, что прихожу на место легенды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится возможных акций фанатов клуба из-за ухода бывшего наставника Юрия Семина.В источнике
С чего всё начиналось
Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики.