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Газета.RuГазета.Ru
Новый тренер «Локомотива»: понимаю, что прихожу на место легенды
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Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится возможных акций фанатов клуба из-за ухода бывшего наставника Юрия Семина.В источнике
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С чего всё начиналось
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Николич: «Не боюсь, что болельщики не будут поддерживать „Локомотив“ из-за ухода Семина. Я не из тех, кто боится»

Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики.
Sport24.ru 11:00 
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Марко Николич: Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками

Советский спорт 11:50
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