«Химки» уволили главного тренера Юрана
Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Сергей Юран был отправлен в отставку Руководство химчан не стало продлевать трудовой договор с наставником. Под руководством Сергея Юрана команда пробилась в Высший футбольный дивизион страны и дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту».В источнике Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
С чего всё начиналось
Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.