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«Химки» уволили главного тренера Юрана
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Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Сергей Юран был отправлен в отставку Руководство химчан не стало продлевать трудовой договор с наставником. Под руководством Сергея Юрана команда пробилась в Высший футбольный дивизион страны и дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту».В источнике
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Александр Зайцев
спортсмен
Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
С чего всё начиналось
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Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
Чемпионат вчера в 12:58
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Скандал в «Химках». Игроки пишут губернатору в защиту Юрана, а тот винит во всем «Спартак»

Спорт-Экспресс 04:00
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