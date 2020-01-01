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Кубань 24Кубань 24
Новым главным тренером ФК «Краснодар» может стать Игорь Захаряк
Soccernews.ru
  • Piter.tv0:20
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в данный момент Мурад Мусаев, который фактически является главным тренером «Краснодара», не имеет лицензии Pro, поэтому формально не может занимать эту должность.В источнике
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С чего всё начиналось
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Захаряк может стать главным тренером «Краснодара»

Как стало известно matchtv.ru, новым главным тренером «Краснодара» вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности станет Игорь Захаряк. В минувшем сезоне Захаряк возглавлял саратовский «Сокол», который финишировал на 3-м месте в группе «Центр» ПФЛ.
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