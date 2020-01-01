Новым главным тренером ФК «Краснодар» может стать Игорь Захаряк

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в данный момент Мурад Мусаев, который фактически является главным тренером «Краснодара», не имеет лицензии Pro, поэтому формально не может занимать эту должность.