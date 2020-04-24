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Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
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В последний раз 72-летний специалист стал главным тренером «Локомотива» в 2016 году. Под руководством Семина московский клуб трижды становился чемпионом страны, шесть раз становился обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне издание HotSport сообщило, что Николич подпишет с «железнодорожниками» контракт на два года и возглавит команду с 1 июля, а его помощниками станут Радое Смилянич и Горан Басара.
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