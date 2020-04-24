Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
В последний раз 72-летний специалист стал главным тренером «Локомотива» в 2016 году. Под руководством Семина московский клуб трижды становился чемпионом страны, шесть раз становился обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.В источнике
С чего всё начиналось
Накануне издание HotSport сообщило, что Николич подпишет с «железнодорожниками» контракт на два года и возглавит команду с 1 июля, а его помощниками станут Радое Смилянич и Горан Басара.
Матч ТВ 27 апреля в 14:38
Metaratings 27 апреля в 12:19
Спорт день за днем 27 апреля в 06:26