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«Локомотив» не возьмет Николича на пост главного тренера вместо Сёмина
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Кроме Николича, претендует на пост тренера Вадим Евсеев, который в настоящее время занимает аналогичную должность в футбольном клубе "Уфа". Есть вероятность что на пост главного тренера могут взять португальца Педру Мартинша, либо Олега Пашинина.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне издание HotSport сообщило, что Николич подпишет с «железнодорожниками» контракт на два года и возглавит команду с 1 июля, а его помощниками станут Радое Смилянич и Горан Басара.
РБК 06:45
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