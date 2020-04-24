«Локомотив» не возьмет Николича на пост главного тренера вместо Сёмина

Кроме Николича, претендует на пост тренера Вадим Евсеев, который в настоящее время занимает аналогичную должность в футбольном клубе "Уфа". Есть вероятность что на пост главного тренера могут взять португальца Педру Мартинша, либо Олега Пашинина.