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Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
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Экс-наставник "Интера" и "Аякса" Франк де Бур станет новым главным тренером сборной Нидерландов. Контракт со специалистом будет подписан на два года.В источнике
Подробнее о событии
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De Telegraaf: де Бур уже договорился со сборной Голландии

Спорт-Экспресс 06:21
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СМИ: Де Бур возглавил сборную Нидерландов

Матч ТВ 01:19
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Де Бур возглавит сборную Нидерландов. С ним согласован 2-летний контракт

Sport24.ru 01:15 
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