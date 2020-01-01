НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»ЦСКА опубликовал поздравление Гинеру с юбилеемТренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийствеВ Dota 2 вышел Battle Pass The International 10Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровRT на русскомНовым президентом ФК «Торпедо» станет Денис МасловТульский футбол13Тульский футболODDS.ruСпорт-ЭкспрессSports.ruMetaratingsSportbox.RUРБКSoccernews.ruФутбол РоссииRT на русскомBookmaker-ratings.ruГазета.RuВести.RuВладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Владелец «Торпедо» снял с команды задачу по выходу в РПЛMetaratings 04:37Владелец «Торпедо»: цель на новый сезон — закрепиться в ФНЛ. Задача выйти в РПЛ не стоитЧемпионат 04:26Владелец «Торпедо»: «Задачи повышения в следующем сезоне не стоит. Нужно закрепиться в ФНЛ»Sports.ru 04:26рекламаГлавноеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»ЦСКА опубликовал поздравление Гинеру с юбилеемТренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийствеВ Dota 2 вышел Battle Pass The International 10Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровНовости