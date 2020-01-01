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Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
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Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.В источнике
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Владелец «Торпедо» снял с команды задачу по выходу в РПЛ

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Владелец «Торпедо»: цель на новый сезон — закрепиться в ФНЛ. Задача выйти в РПЛ не стоит

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Владелец «Торпедо»: «Задачи повышения в следующем сезоне не стоит. Нужно закрепиться в ФНЛ»

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