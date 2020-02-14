Алексей Морозов стал новым президентом КХЛ
Новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно был избран двукратным чемпион мира по хоккею Алексей Морозов. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба лиги. Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе 2020 года был назначен вице-премьером России.В источнике Алексей имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать.
С чего всё начиналось
Дмитрий Чернышенко, занимавший пост Президента ООО «КХЛ» с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ. Алексей Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.
Государственные Вести 07:29