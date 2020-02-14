Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с 2014 года, сложил с себя полномочия после назначения в правительство. Совет директоров лиги единогласно избрал новым президентом Алексея Морозова.В источнике Алексей имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать.
С чего всё начиналось
Дмитрий Чернышенко, занимавший пост Президента ООО «КХЛ» с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ. Алексей Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.