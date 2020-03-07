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Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек
Спорт-Экспресс
  • РЕН ТВ0:29
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что Шахбулатов уступил Оливейре в бою за титул ACA в легчайшем весе.В источнике
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