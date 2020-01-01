Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал действия главного тренера сборной России Станислава Черчесова в конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.В источнике
С чего всё начиналось
Недавно был этот инцидент между Дзюбой и Соболевым.
РБК спорт 7 сентября в 09:58
Футбол России 7 сентября в 10:37
Sports.ru 7 сентября в 09:37