НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБК спортРБК спорт
Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева
Дни24
  • Моя Москва.онлайн0:35
  • Мой Брянск0:35
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал действия главного тренера сборной России Станислава Черчесова в конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Хабиб Нурмагомедов: «То, как Черчесов повел себя в конфликте Дзюбы и Соболева, показывает, что он авторитет»

Недавно был этот инцидент между Дзюбой и Соболевым.
Матч ТВ 7 сентября в 07:39
Подробнее о событии
alt

Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева

РБК спорт 7 сентября в 09:58
alt

Нурмагомедов - о конфликте Соболева и Дзюбы: Черчесов показал, что является авторитетом

Футбол России 7 сентября в 10:37
alt

Черчесов про Соболева и Дзюбу: «Они все решили. Не надо это больше поднимать»

Sports.ru 7 сентября в 09:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости