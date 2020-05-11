Хабиб Нурмагомедов российский боец смешанных единоборств

Что бы ни произошло, это уже в прошлом. Выше голову, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все в порядке. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой.