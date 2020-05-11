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Российская газетаРоссийская газета
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи
TUT.BY
  • Известия0:47
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи. На турнире UFC 249 Гэтжи победил техническим нокаутом, а Фергюсон пропустил большое количество сильных ударов, из-за чего был госпитализирован после боя.В источнике
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Хабиб Нурмагомедов
российский боец смешанных единоборств
Что бы ни произошло, это уже в прошлом. Выше голову, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все в порядке. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой.
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«Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой». Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Матч ТВ 01:22
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Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну

Советский спорт 01:05
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«Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой». Нурмагомедов поддержал Фергюсона

Sport24.ru вчера в 18:52 
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