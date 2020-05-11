Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи. На турнире UFC 249 Гэтжи победил техническим нокаутом, а Фергюсон пропустил большое количество сильных ударов, из-за чего был госпитализирован после боя.В источнике Что бы ни произошло, это уже в прошлом. Выше голову, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все в порядке. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой.