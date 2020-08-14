Нурмагомедов спрогнозировал финальную пару Лиги чемпионов

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «РБ Лейпцига». Вторую пару сформируют победители пар «Барселона» - «Бавария» и «Манчестер Сити» - «Лион».