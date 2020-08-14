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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Нурмагомедов спрогнозировал финальную пару Лиги чемпионов
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «РБ Лейпцига». Вторую пару сформируют победители пар «Барселона» - «Бавария» и «Манчестер Сити» - «Лион».В источнике
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