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Нурмагомедов высказался о скандальном пенальти в ворота «Спартака»
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Скандальный матч "Спартака" и "Сочи" состоялся 9 августа в Москве. Игра завершилась со счетом 2:2. В ворота московской команды было назначено два пенальти.В источнике
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Подробнее о событии
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Хабиб Нурмагомедов: «Я бы не стал назначать второй пенальти в ворота „Спартака“»

Матч ТВ 05:55
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Нурмагомедов высказался о скандальном пенальти в ворота «Спартака»

РЕН ТВ 05:34
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Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему «Спартаку» не стоит сниматься с РПЛ

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