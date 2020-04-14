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Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов
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Сумма сделки составит 300 млн фунтов. Эшли владеет "Ньюкаслом" с 2007 года, купив его за 133 млн фунтов.В источнике
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Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов

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