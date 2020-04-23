НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
  • Чемпионат
  • Газета.Ru
По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.В источнике
Подробнее о событии
alt

Будущие владельцы «Ньюкасла» хотят купить трех звездных игроков

Газета.Ru 03:53
alt

«Ньюкасл» выбрал первые трансферные цели на лето

Soccernews.ru 03:26
alt

«Ньюкасл» интересуется Кавани, Виллианом и Мертенсом

Sport.ru 02:58
реклама
Главное
Новости