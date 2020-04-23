«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана

По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.