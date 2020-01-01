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«Ньюкасл» может купить одного из самых дорогих защитников мира
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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Напомним, летом 2019 года Эрнандес перешёл в «Баварию» из «Атлетико» за €80 млн. На тот момент он стал вторым по стоимости защитником в мире после Вирджила ван Дейка.В источнике
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Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»

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«Ньюкасл» может приобрести одного из самых дорогих защитников в мире

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«Ньюкасл» интересуется Люкой Эрнандесом. «Бавария» заплатила за него 80 млн евро

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