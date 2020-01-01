«Ньюкасл» может купить одного из самых дорогих защитников мира

Напомним, летом 2019 года Эрнандес перешёл в «Баварию» из «Атлетико» за €80 млн. На тот момент он стал вторым по стоимости защитником в мире после Вирджила ван Дейка.