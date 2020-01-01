НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДеспотович попрощался с «Оренбургом»Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежьюТренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продастФутболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018REGNUM«Ньюкасл» может купить одного из самых дорогих защитников мираЕвро-футбол.ру6Евро-футбол.руSoccernews.ruSports.ruВести.RuMetaratingsГазета.RuНапомним, летом 2019 года Эрнандес перешёл в «Баварию» из «Атлетико» за €80 млн. На тот момент он стал вторым по стоимости защитником в мире после Вирджила ван Дейка.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»Metaratings 06:39«Ньюкасл» может приобрести одного из самых дорогих защитников в миреФутбол России 05:43«Ньюкасл» интересуется Люкой Эрнандесом. «Бавария» заплатила за него 80 млн евроSports.ru 04:59рекламаГлавноеДеспотович попрощался с «Оренбургом»Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежьюТренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продастФутболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018Новости