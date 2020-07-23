НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Ньюкасл» представил домашнюю форму на следующий сезон
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • FootballHD
  • PROСПОРТ Казахстан
«Ньюкасл» на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2020/21. На футболке нанесены традиционные черно-белые полоски. Экипировщиком команды выступает Puma.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ньюкасл» представил домашнюю форму на следующий сезон

Спорт-Экспресс 12:58
alt

Лондонский «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2020/21

Sport24.ru 05:59 
alt

«Арсенал» представил домашнюю форму на следующий сезон

Матч ТВ 05:06
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости