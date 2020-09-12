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«Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» матче 1-го тура АПЛ
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«Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» в гостевом матче 1-го тура Английской Премьер-лиги. Победу команде принесли голы Каллума Уилсона и Джеффри Хендрика.В источнике
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«Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» матче 1-го тура АПЛ

Рамблер 02:04
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Вест Хэм – Ньюкасл. Экспертный прогноз на матч чемпионата Англии

Букмекеры.рф вчера в 11:09
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