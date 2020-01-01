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Обамеянг признался, что хотел этим летом покинуть «Арсенал»
Матч ТВ
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  • Sports.ru
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что этим летом имел возможность перейти в один из ведущих европейских клубов.В источнике
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Обамеянг назвал причины, по которым он остался в «Арсенале»

Чемпионат вчера в 23:03
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Обамеянг признался, что хотел этим летом покинуть «Арсенал»

Матч ТВ вчера в 21:56
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Обамеянг признался, что хотел этим летом покинуть «Арсенал»

Sportbox.RU вчера в 21:56
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