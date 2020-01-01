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Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
Дрогба постарался поднять свой авторитет, чтобы доказать — он тут главный. В то же время я видел, как Дидье пытался помочь Шевченко.В источнике
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Микел: «Дрогба и Шевченко отрабатывали удары после тренировки»

Footbnews.ru 11:11
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Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»

Чемпионат 10:20
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