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Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
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Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.В источнике
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Подробнее о событии
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Дмитрий Губерниев – Юрану: Я с детства за ФК «Химки», но в первой лиге

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Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания о клубе

RT на русском 16:50
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Сергей Юран позвонил Дмитрию Губерниеву, но получил достойный ответ о возможном повышении «Химок» в РПЛ

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