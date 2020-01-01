Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.