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Обладатель «Золотого мяча» призвал «Реал» купить Мбаппе у «ПСЖ»
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Обладатель "Золотого мяча" 2006 года, бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро призвал мадридский "Реал" купить нападающего Килиана Мбаппе у "Пари Сен-Жермен".В источнике
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Фабио Каннаваро: «„Реалу“ нужен Мбаппе, чтобы он сделал то же самое, что и Роналду»

Матч ТВ 22:08
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Фабио Каннаваро: «„Реалу“ нужен Мбаппе, чтобы он сделал то же самое, что и Роналду»

Sportbox.RU 22:08
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Обладатель «Золотого мяча» призвал «Реал» купить Мбаппе у «ПСЖ»

Газета.Ru 20:50
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