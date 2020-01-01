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Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
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Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.В источнике
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Составлен рейтинг лучших голкиперов последнего десятилетия

Sportbox.RU 17:47
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Составлен рейтинг лучших голкиперов последнего десятилетия

Матч ТВ 17:47
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Облак — лучший вратарь в мире по версии FourFourTwo

Чемпионат 17:31
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