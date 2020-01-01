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Облак сделал 9 сэйвов и вытащил «Атлетико». Адриана запомнят антигероем
Sports.ru
  • Sports.ru
Облак сделал девять сэйвов – это лучший показатель для вратарей в этом сезоне Лиги чемпионов. Шесть сэйвов пришлись на удары из пределов штрафной.В источнике
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Облак сделал 9 сэйвов и вытащил «Атлетико». Адриана запомнят антигероем

Sports.ru 19:26
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