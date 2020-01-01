Облак сделал 9 сэйвов и вытащил «Атлетико». Адриана запомнят антигероем

Облак сделал девять сэйвов – это лучший показатель для вратарей в этом сезоне Лиги чемпионов. Шесть сэйвов пришлись на удары из пределов штрафной.