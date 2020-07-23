Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
В четверг состоялось заседание общего собрания кубов Российской премьер-лиги. Оно прошло в формате видеоконференции, и среди прочих вопросов на нем было проведено голосование о возможном расширении числа участников РПЛ в следующем сезоне до 18 клубов.В источнике
С чего всё начиналось
Инициаторами выступили вылетевшие «Оренбург» и «Крылья Советов», «за» проголосовали «Ахмат» и «Рубин», большинство клубов — «против», часть воздержались.