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Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
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В четверг состоялось заседание общего собрания кубов Российской премьер-лиги. Оно прошло в формате видеоконференции, и среди прочих вопросов на нем было проведено голосование о возможном расширении числа участников РПЛ в следующем сезоне до 18 клубов.В источнике
23
С чего всё начиналось
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Решение о расширении РПЛ не принято

Инициаторами выступили вылетевшие «Оренбург» и «Крылья Советов», «за» проголосовали «Ахмат» и «Рубин», большинство клубов — «против», часть воздержались.
Bookmaker-ratings.ru 05:52
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Инициаторами расширения РПЛ выступили «Оренбург» и «Крылья Советов», их поддержали только «Ахмат» и «Рубин»

Sport24.ru 06:46 
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Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Матч ТВ 06:04
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Источник: клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

РИА Новости 05:49
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