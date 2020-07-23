Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд. Об этом 23 июля сообщает РБК-Спорт со ссылкой на источник.