Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля
Представители клубов Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.