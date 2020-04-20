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Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля
Metaratings
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Представители клубов Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита»: общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
ТАСС Спорт 06:49
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Клубы РПЛ проведут видеоконференцию

Sport.ru 08:59
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Клубы РПЛ проведут видеоконференцию 24 апреля

Metaratings 08:25
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Газизов: общее собрание представителей РПЛ должно пройти до конца апреля

РИА Новости 08:22
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