Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

Представители клубов Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля.