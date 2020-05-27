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СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
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На фото видно, как биатлонисты занимаются на лыжероллерах. В основной состав норвежцев вошли Йоханнес Бё, его брат Тарьей Бё, Дале, Лагрейд и другие спортсмены.В источнике
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Тренерский состав биатлонной сборной, скандальный уход Рами из «Сочи», предварительная дата нового сезона КХЛ, соперник Яна и другие новости дня

Sportbox.RU 02:00
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Тренерский состав биатлонной сборной, скандальный уход Рами из «Сочи», предварительная дата нового сезона КХЛ, соперник Яна и другие новости дня

Матч ТВ 02:00
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Драчёв готов стать главным тренером сборной России по биатлону

Sport.ru вчера в 18:13
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