СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

На фото видно, как биатлонисты занимаются на лыжероллерах. В основной состав норвежцев вошли Йоханнес Бё, его брат Тарьей Бё, Дале, Лагрейд и другие спортсмены.