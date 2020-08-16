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Объявлены комментаторы центрального матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА
Комсомольская правда
  • Комсомольская правда
  • Bobsoccer
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Советский спорт
  • LiveResult.Ru
Российская Премьер-лига представила расписание трансляций и комментаторов матчей 3-го тура РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
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В четвертом туре на общедоступном ТВ покажут лишь два матча

Bobsoccer 04:11
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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

Советский спорт 01:09
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Расписание трансляций матчей 3 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игры 18-18 августа 2020

Комсомольская правда вчера в 14:23
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