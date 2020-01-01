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Барселона — Наполи 3:1
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В первом матче в Италии команды расписали мировую (1:1). По сумме лвух встреч вперед прошла «Барселона», которая в четвертьфинале сыграет с «Баварией».В источнике
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Месси обновил рекорд Лиги чемпионов в матче с «Наполи»

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«Барселона» обыграла «Наполи» и встретится с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Месси забил 115-й гол в Лиге чемпионов. Роналду все еще далеко впереди

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