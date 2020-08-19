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Объявлены стартовые составы «Лиона» и «Баварии» на полуфинал ЛЧ
Газета.Ru
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Стали известны стартовые составы «Лиона» и «Баварии» на полуфинал Лиги чемпионов, который пройдет сегодня в Германии и начнется в 22:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Лион» — «Бавария»: Гнабри открыл счет в матче

Спорт-Экспресс 15:19
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«Лион» и «Бавария» назвали составы на матч полуфинала Лиги Чемпионов

РИА Новости 14:10
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«Лион» и «Бавария» определились с составами на полуфинал Лиги чемпионов

Metaratings 14:05
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