Объявлены стартовые составы «Лиона» и «Баварии» на полуфинал ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Лиона» и «Баварии» на полуфинал Лиги чемпионов, который пройдет сегодня в Германии и начнется в 22:00 по московскому времени.