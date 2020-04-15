Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛ

Футбольный клуб «Армавир» стал жертвой пандемии коронавируса. В связи с введением карантина было принято решение о снятии команды с розыгрыша ФНЛ сезона-2019/2020. Об этом рассказал президент клуба Валентин Климко.