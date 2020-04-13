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Ахмедов сравнил чемпионаты России и Китая
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32-летний Ахмедов в России выступал за "Анжи" и "Краснодар". В составе "Шанхая СИПГ" узбекский футболист выиграл чемпионат Китая.В источнике
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