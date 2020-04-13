НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом форматеХованцев: поколение российских биатлонистов выросло на допинге«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансомХавбек «Уфы» Фомин может перейти в итальянский клубБалотелли рассказал о знакомстве с ИбрагимовичемФутбол РоссииАхмедов сравнил чемпионаты России и КитаяФутбол России8Футбол РоссииДаракчиSports.ruMetaratingsBookmaker-ratings.ruSport24.ruМатч ТВСпорт день за днем32-летний Ахмедов в России выступал за "Анжи" и "Краснодар". В составе "Шанхая СИПГ" узбекский футболист выиграл чемпионат Китая.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирусMetaratings 13:46Ахмедов сравнил чемпионаты России и КитаяФутбол России 11:38Одил Ахмедов: Что говорит власть, то китайцы выполняют. Потому и победили коронавирусBookmaker-ratings.ru 11:22рекламаГлавноеОставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом форматеХованцев: поколение российских биатлонистов выросло на допинге«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансомХавбек «Уфы» Фомин может перейти в итальянский клубБалотелли рассказал о знакомстве с ИбрагимовичемНовости